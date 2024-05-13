Воронка в земле, разбитые окна: Life.ru публикует видео последствий очередных прилётов по Белгороду

Life.ru публикует видео последствий недавних прилётов по Белгороду. За несколько минут до того, как фасад магазина на проезде Автомобилистов изрешетило осколками, наши корреспонденты купили в нём фрукты для местных спасателей, которые в круглосуточном режиме устраняют последствия обстрелов.

Около 17:00 над городом были сбиты несколько воздушных целей. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадало семь человек: у двоих мужчин — черепно-мозговые травмы, они в тяжёлом состоянии. Остальные получили осколочные ранения. Также сегодня ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа. Первый дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, повредив восемь автомобилей. Второй БПЛА рухнул рядом с многоквартирным домом, но не сдетонировал.