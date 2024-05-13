Воронка в земле, разбитые окна: Life.ru публикует видео последствий очередных прилётов по Белгороду
Появилось видео последствий обстрела Белгорода 13 мая
Life.ru публикует видео последствий недавних прилётов по Белгороду. За несколько минут до того, как фасад магазина на проезде Автомобилистов изрешетило осколками, наши корреспонденты купили в нём фрукты для местных спасателей, которые в круглосуточном режиме устраняют последствия обстрелов.
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 мая. Видео © Life.ru
На кадрах видно, что из-за попавшего снаряда в земле образовалась воронка. У торгового здания посекло фасад. Кроме того, повреждения получили автомобили.
Около 17:00 над городом были сбиты несколько воздушных целей. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадало семь человек: у двоих мужчин — черепно-мозговые травмы, они в тяжёлом состоянии. Остальные получили осколочные ранения. Также сегодня ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа. Первый дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, повредив восемь автомобилей. Второй БПЛА рухнул рядом с многоквартирным домом, но не сдетонировал.
Напомним, 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Погибло 15 человек, 17 удалось спасти. Среди жертв двое детей и 17-летняя студентка. Кроме того, всего в тот день от рук ВСУ погибло 19 жителей города.
Кадр из видео Life.ru