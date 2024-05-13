Куренков: Пострадавшие при обрушении дома в Белгороде спасатели идут на поправку

В МЧС рассказали о состоянии спасателей, пострадавших при обрушении дома в Белгороде

Трое спасателей, пострадавших при повторном обрушении многоэтажки в Белгороде, идут на поправку. У них диагностированы переломы колена, голеностопа и берцовой кости. Об этом сообщил кандидат на должность главы МЧС России Александр Куренков.