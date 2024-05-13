В МЧС рассказали о состоянии спасателей, пострадавших при обрушении дома в Белгороде
Куренков: Пострадавшие при обрушении дома в Белгороде спасатели идут на поправку
Обрушившийся после удара ВСУ дом в Белгороде. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
Трое спасателей, пострадавших при повторном обрушении многоэтажки в Белгороде, идут на поправку. У них диагностированы переломы колена, голеностопа и берцовой кости. Об этом сообщил кандидат на должность главы МЧС России Александр Куренков.
"Всё, что касается наших сотрудников, которые пострадали при обрушении железобетонных конструкций, всё в порядке. Ребята выздоравливают, восстанавливаются", — цитирует его ТАСС.
Напомним, накануне, 12 мая, в результате удара ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома по улице Щорса в Белгороде. В результате погибло 15 человек, ещё 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. Всего от рук украинской армии вчера погибло 19 жителей города.