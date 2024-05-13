Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 12:32

Опубликован список с именами 9 погибших при обрушении дома в Белгороде после обстрела ВСУ

Mash назвал имена 9 погибших при обрушении дома в Белгороде после атаки ВСУ

Последствия обрушения подъезда жилого дома в Белгороде из-за атаки ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Последствия обрушения подъезда жилого дома в Белгороде из-за атаки ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Девятерых из 15 погибших после попадания части украинской ракеты "Точка-У" по многоквартирному дому в Белгороде опознали. Телеграм-канал Mash опубликовал список жертв чудовищной трагедии:

  1. Наталья Ермолова, 41 год, невролог больницы № 2
  2. Екатерина Сульженко, 17 лет, студентка медколледжа НИУ "БелГУ"
  3. Юлия Сульженко, 41 год, завуч, психолог и учитель технологии Тавровской СОШ "Формула успеха"
  4. Евгений, фамилия и возраст неизвестны, гражданский муж Юлии Сульженко
  5. Анастасия Ефремова, 26 лет, повар
  6. Екатерина Гнедыш и её восьмилетняя дочь Аврора
  7. Екатерина Михеева, 72 года
  8. Елизавета Ульянова, 48 лет
"Второй день рождения": Жительница разрушенного дома в Белгороде ушла по делам за час до трагедии
"Второй день рождения": Жительница разрушенного дома в Белгороде ушла по делам за час до трагедии

Напомним, 12 мая в результате обстрела со стороны ВСУ оказался разрушен целый подъезд многоквартирного дома в Белгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Погибло 15 человек, 17 удалось спасти. Трагедия унесла жизни в том числе двоих детей и 17-летней студентки.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Удар по Белгороду 12 мая
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров