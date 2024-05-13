Опубликован список с именами 9 погибших при обрушении дома в Белгороде после обстрела ВСУ
Mash назвал имена 9 погибших при обрушении дома в Белгороде после атаки ВСУ
Последствия обрушения подъезда жилого дома в Белгороде из-за атаки ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Девятерых из 15 погибших после попадания части украинской ракеты "Точка-У" по многоквартирному дому в Белгороде опознали. Телеграм-канал Mash опубликовал список жертв чудовищной трагедии:
- Наталья Ермолова, 41 год, невролог больницы № 2
- Екатерина Сульженко, 17 лет, студентка медколледжа НИУ "БелГУ"
- Юлия Сульженко, 41 год, завуч, психолог и учитель технологии Тавровской СОШ "Формула успеха"
- Евгений, фамилия и возраст неизвестны, гражданский муж Юлии Сульженко
- Анастасия Ефремова, 26 лет, повар
- Екатерина Гнедыш и её восьмилетняя дочь Аврора
- Екатерина Михеева, 72 года
- Елизавета Ульянова, 48 лет
Напомним, 12 мая в результате обстрела со стороны ВСУ оказался разрушен целый подъезд многоквартирного дома в Белгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Погибло 15 человек, 17 удалось спасти. Трагедия унесла жизни в том числе двоих детей и 17-летней студентки.