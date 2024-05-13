"Второй день рождения": Жительница разрушенного дома в Белгороде ушла по делам за час до трагедии

Жительница белгородской многоэтажки, разрушенной при обстреле со стороны ВСУ, покинула здание буквально за час до трагедии. По словам Марины, ей нужно было решить рабочие дела, причём она долго не хотела выходить на улицу в выходной.

Жительница разрушенного дома в Белгороде рассказала, как чудом осталась жива. Видео © Life.ru

"Это второй день рождения <...> Я в субботу ездила на огород и устала, и мне вообще не хотелось в воскресенье на улицу выходить", — поделилась она в беседе с Life.ru.

Увидев страшные новости, Марина сразу не поняла, что разрушенным оказался именно её подъезд. Позднее и вовсе выяснилось, что злополучный снаряд попал практически в её квартиру. Если бы женщина в тот момент была дома, то погибла бы, как соседи. На обломках здания собеседница нашла потрет ветерана, подготовленный для "Бессмертного полка", и решила забрать его себе, так как хозяев важной памятной вещи уже может и не быть в живых.