В Белгороде предприниматель накормила пирожками жителей разрушенного дома
В Белгороде предприниматель решила накормить жителей многоквартирного дома на улице Щорса, подъезд которого обрушился после удара со стороны ВСУ. Светлана Шконда владеет кафе и печёт пирожки для российских военнослужащих, однако решила помочь и тем, кого затронула вчерашняя трагедия. В беседе с Life.ru она отметила, что не могла остаться в стороне.
Светлана Шконда — о помощи жильцам разрушенного дома в Белгороде. Видео © Life.ru
"Привезли пирожки, куличи. Мы решили <...> поддержать людей. Это кусочек нашей души, тепла", — отметила благотворитель.
Напомним, 12 мая в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Возбуждено уголовное дело. Спасательные работы на месте трагедии завершены, погибло 15 человек. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка.
Life.ru