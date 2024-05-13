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Удар по Белгороду 12 мая
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13 мая, 11:45

В Белгороде предприниматель накормила пирожками жителей разрушенного дома

В Белгороде предприниматель решила накормить жителей многоквартирного дома на улице Щорса, подъезд которого обрушился после удара со стороны ВСУ. Светлана Шконда владеет кафе и печёт пирожки для российских военнослужащих, однако решила помочь и тем, кого затронула вчерашняя трагедия. В беседе с Life.ru она отметила, что не могла остаться в стороне.

Светлана Шконда — о помощи жильцам разрушенного дома в Белгороде. Видео © Life.ru

"Привезли пирожки, куличи. Мы решили <...> поддержать людей. Это кусочек нашей души, тепла", — отметила благотворитель.

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Напомним, 12 мая в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Возбуждено уголовное дело. Спасательные работы на месте трагедии завершены, погибло 15 человек. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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