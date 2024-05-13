В Белгороде предприниматель накормила пирожками жителей разрушенного дома

В Белгороде предприниматель решила накормить жителей многоквартирного дома на улице Щорса, подъезд которого обрушился после удара со стороны ВСУ. Светлана Шконда владеет кафе и печёт пирожки для российских военнослужащих, однако решила помочь и тем, кого затронула вчерашняя трагедия. В беседе с Life.ru она отметила, что не могла остаться в стороне.