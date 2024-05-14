Число жертв удара по многоэтажке в Белгороде выросло до 16
МЧС: В Белгороде на месте обрушения дома на Щорса обнаружена ещё одна погибшая
Последствия обрушения дома в Белгороде послу удара ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Число погибших в результате удара по многоэтажному дому в Белгороде 12 мая выросло до 16 человек. Во вторник,14 мая, спасатели нашли тело женщины.
Разбор завалов многоэтажки в Белгороде, где произошло обрушение после удара ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
"В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена ещё одна погибшая. Количество жертв увеличилось до 16 человек", — заявили в МЧС.
Напомним, в Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Среди жертв оказались двое детей и 17-летняя студентка. Спасти удалось 17 человек. Всего в тот день от действий ВСУ погибло 19 жителей города. Пентагон отказался комментировать ракетный обстрел Белгорода.