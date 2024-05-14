Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 09:37

Число жертв удара по многоэтажке в Белгороде выросло до 16

МЧС: В Белгороде на месте обрушения дома на Щорса обнаружена ещё одна погибшая

Последствия обрушения дома в Белгороде послу удара ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Последствия обрушения дома в Белгороде послу удара ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Число погибших в результате удара по многоэтажному дому в Белгороде 12 мая выросло до 16 человек. Во вторник,14 мая, спасатели нашли тело женщины.

Разбор завалов многоэтажки в Белгороде, где произошло обрушение после удара ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

"В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена ещё одна погибшая. Количество жертв увеличилось до 16 человек", — заявили в МЧС.

Напомним, в Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Среди жертв оказались двое детей и 17-летняя студентка. Спасти удалось 17 человек. Всего в тот день от действий ВСУ погибло 19 жителей города. Пентагон отказался комментировать ракетный обстрел Белгорода.

Били по спальному району: Появились фото очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Били по спальному району: Появились фото очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Никита Осипов
  • Новости
  • Удар по Белгороду 12 мая
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров