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14 мая, 04:57

Били по спальному району: Появились фото очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Мэр Белгорода Демидов показал фото последствий обстрела Белгорода 14 мая

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Обложка © Telegram / Демидов

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Обложка © Telegram / Демидов

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал фото и видео последствий очередного удара по городу со стороны ВСУ. Кадры он обнародовал в телеграм-канале.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Видео © Telegram / Демидов

"Этим утром Белгород оказался под огнём ВСУ — удар в очередной раз по спальному району. <…> Выбиты стёкла в 21 квартире в девяти многоквартирных домах, в трёх частных жилых домах есть повреждения кровли, пострадала школа — выбиты окна и посечён фасад. На этот момент есть данные по шести пострадавшим автомобилям", — уточнил глава города последствия атаки на Белгород.

  • Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Фото © Telegram / Демидов
    Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Фото © Telegram / Демидов
  • Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Фото © Telegram / Демидов
    Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Фото © Telegram / Демидов
  • Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Фото © Telegram / Демидов
    Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Фото © Telegram / Демидов

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Фото © Telegram / Демидов

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Сейчас глава Белгорода находится на месте происшествия. На опубликованных им снимках можно увидеть последствия атаки по городу: в многоэтажках выбиты окна, у одного из домов разрушен кирпичный забор, также искорёжены автомобили.

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Об обстреле Белгорода и Белгородского района ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки серьёзное ранение позвоночника получила женщина, она госпитализирована. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили над областью 25 снарядов РСЗО Vampire.

Оксана Попова
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