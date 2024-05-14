Били по спальному району: Появились фото очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Мэр Белгорода Демидов показал фото последствий обстрела Белгорода 14 мая
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Обложка © Telegram / Демидов
Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал фото и видео последствий очередного удара по городу со стороны ВСУ. Кадры он обнародовал в телеграм-канале.
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 14 мая. Видео © Telegram / Демидов
"Этим утром Белгород оказался под огнём ВСУ — удар в очередной раз по спальному району. <…> Выбиты стёкла в 21 квартире в девяти многоквартирных домах, в трёх частных жилых домах есть повреждения кровли, пострадала школа — выбиты окна и посечён фасад. На этот момент есть данные по шести пострадавшим автомобилям", — уточнил глава города последствия атаки на Белгород.
Сейчас глава Белгорода находится на месте происшествия. На опубликованных им снимках можно увидеть последствия атаки по городу: в многоэтажках выбиты окна, у одного из домов разрушен кирпичный забор, также искорёжены автомобили.
Об обстреле Белгорода и Белгородского района ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки серьёзное ранение позвоночника получила женщина, она госпитализирована. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили над областью 25 снарядов РСЗО Vampire.