"Вот-вот должна была рухнуть": Спасатель рассказал, как вытаскивал белгородцев под нависшей плитой

В поисковой операции после теракта в Белгороде 12 мая участвовали порядка 30 сотрудников регионального управления ГОЧС. Среди них был и спасатель Сергей Советов, который разбирал руины рухнувшего дома и эвакуировал маломобильных граждан. По его словам, бригада прибыла на место буквально через пять минут после случившегося. Советов подчеркнул, что спасатели работали быстро, так как понимали, что скоро может обрушиться крыша.

Спасатель рассказал о работе на месте теракта в Белгороде. Видео © Предоставлено пресс-службой Администрации Белгорода.

"Увидели, что гражданские помогают. Уже начинали применять силы по спасению людей с верхних этажей. Они были живые, ходящие, их просто надо было спустить и успокоить. Только надо [было работать] быстро, потому что знали, что над нами плита зависла в висячем положении и вот-вот должна рухнуть", — рассказал он в видео, предоставленном пресс-службой Администрации Белгорода.

По словам Советова, труднее всего было эвакуировать жильцов с верхних этажей, так как в этот момент началось обрушение верхней плиты дома.