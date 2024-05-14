Белгородцам из частично обрушенной многоэтажки оплатят аренду съёмного жилья

"Если нет возможностей у родственников, пожалуйста, снимайте квартиры, заключайте договоры, мы их оплачиваем через соцзащиту. Если нет возможности и нет желания заключить, то в пунктах временного размещения будем размещать", — сказал губернатор в разговоре с журналистами.

Гладков отметил, что жильцы неповреждённой части многоэтажки смогут вернуться в свои квартиры после восстановления подачи горячей воды. Ожидается, что это будет возможно уже к пятнице, 17 мая. Кроме того, жильцам дома на Щорса на этой неделе уже начнут выплачивать компенсации. Так, по 100 тысяч рублей получат все жильцы, которые потеряли имущество. По 50 тысяч положено за частичную потерю имущества, а по 10 тысяч белгородские власти выплатят всем жителям многоэтажки. Также Гладков заявил о планах восстановить всё здание. По его словам, окончательное решение будет принято по итогам обследования фундамента.