Белгородцам из частично обрушенной многоэтажки оплатят аренду съёмного жилья
Последствия обрушения подъезда жилого дома в Белгороде из-за атаки ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Власти Белгородской области оплатят аренду съёмных квартир жителям частично обрушенной в результате украинской атаки многоэтажки на улице Щорса. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Если нет возможностей у родственников, пожалуйста, снимайте квартиры, заключайте договоры, мы их оплачиваем через соцзащиту. Если нет возможности и нет желания заключить, то в пунктах временного размещения будем размещать", — сказал губернатор в разговоре с журналистами.
Гладков отметил, что жильцы неповреждённой части многоэтажки смогут вернуться в свои квартиры после восстановления подачи горячей воды. Ожидается, что это будет возможно уже к пятнице, 17 мая. Кроме того, жильцам дома на Щорса на этой неделе уже начнут выплачивать компенсации. Так, по 100 тысяч рублей получат все жильцы, которые потеряли имущество. По 50 тысяч положено за частичную потерю имущества, а по 10 тысяч белгородские власти выплатят всем жителям многоэтажки. Также Гладков заявил о планах восстановить всё здание. По его словам, окончательное решение будет принято по итогам обследования фундамента.
Напомним, в Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Среди жертв оказались двое детей и 17-летняя студентка. Спасти удалось 17 человек. Всего в тот день от действий ВСУ погибло 19 жителей города. Пентагон отказался комментировать ракетный обстрел Белгорода.