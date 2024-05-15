Российские военные отразили массовую атаку на Севастополь
Развожаев: Отражена массированная атака на Севастополь, тип ракет уточняется
Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Как сообщил в телеграмм-канале губернатор Михаил Развожаев, тип сбитых момент уточняется.
"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. <…> Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов", — написал губернатор и добавил, что сведения о пострадавших уточняются.
Ранее Развожаев предупредил о работе средств ПВО в Севастополе. Также сообщалось, что движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Позже стало известно об уничтожении нескольких ракет над акваторией, а также в районе аэродрома "Бельбек".
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