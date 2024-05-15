Российские военные отразили массовую атаку на Севастополь

Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Как сообщил в телеграмм-канале губернатор Михаил Развожаев, тип сбитых момент уточняется.

"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. <…> Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов", — написал губернатор и добавил, что сведения о пострадавших уточняются.