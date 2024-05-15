Власти сообщили о работе ПВО в Севастополе, движение по Крымскому мосту перекрыто
Губернатор Развожаев: Силы ПВО уничтожают цели над Севастополем
В Севастополе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), заявил губернатор Михаил Развожаев. Также сообщается, что движение по Крымскому мосту временно приостановлено.
"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <…> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал Развожаев в телеграм-канале и призвал всех жителей сохранять спокойствие.
Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский дрон в районе Симферополя. В результате происшествия никто не пострадал.
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