Власти сообщили о работе ПВО в Севастополе, движение по Крымскому мосту перекрыто

В Севастополе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), заявил губернатор Михаил Развожаев. Также сообщается, что движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <…> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал Развожаев в телеграм-канале и призвал всех жителей сохранять спокойствие.