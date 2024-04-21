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Регион
21 апреля, 06:57
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Атаку противокорабельной ракеты отбили на корабле в Севастополе

Атаку противокорабельной ракеты отбили военнослужащие на одном из кораблей в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", — написал он в телеграм-канале.

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А 19 апреля системы ПВО отразили ракетные атаки ВСУ над Чёрным морем: над акваторией были сбиты три оперативно-тактические ракеты ATAСMS.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко / ТАСС

Александра Вишнякова
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