Атаку противокорабельной ракеты отбили на корабле в Севастополе

Атаку противокорабельной ракеты отбили военнослужащие на одном из кораблей в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", — написал он в телеграм-канале.