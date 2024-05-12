Украинский БПЛА уничтожен в районе Симферополя

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский дрон в районе Симферополя. Об этом вечером в воскресенье, 12 мая, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале, призвав местных жителей соблюдать спокойствие.