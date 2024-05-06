"Спираль" на задании: Появилось видео уничтожения пяти катеров ВСУ в Чёрном море
Минобороны РФ показало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ у Крыма
Минобороны РФ показало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.
Уничтожение пяти безэкипажных катеров ВСУ у берегов Крыма. Видео © Минобороны РФ
На кадрах видно, что к вражеским целям в Чёрном море приближается российский противолодочный вертолёт Ка-27. Он способен вычислять, отслеживать и уничтожать объекты на глубине до 500 метров. "Спираль" (так винтокрылую машину прозвали в НАТО) зависла над местом нахождения украинских катеров на несколько мгновений, после чего те начали взрываться. После выполнения задания экипаж вертолёта вернулся в своё расположение.
Ранее российское подполье сообщило об уничтожении ангара с морскими дронами ВСУ под Одессой. В районе объекта и в стороне города был виден чёрный дым. Между тем Британия, США и другие их западные союзники конструируют новые дроны для Украины. В эти БПЛА будут внедрять технологии искусственного интеллекта, которые позволят аппаратам взаимодействовать друг с другом и направляться к цели автоматически — без необходимости дистанционного управления оператором.
Минобороны РФ