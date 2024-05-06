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6 мая, 11:43
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"Спираль" на задании: Появилось видео уничтожения пяти катеров ВСУ в Чёрном море

Минобороны РФ показало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ у Крыма

Минобороны РФ показало видео уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.

Уничтожение пяти безэкипажных катеров ВСУ у берегов Крыма. Видео © Минобороны РФ

На кадрах видно, что к вражеским целям в Чёрном море приближается российский противолодочный вертолёт Ка-27. Он способен вычислять, отслеживать и уничтожать объекты на глубине до 500 метров. "Спираль" (так винтокрылую машину прозвали в НАТО) зависла над местом нахождения украинских катеров на несколько мгновений, после чего те начали взрываться. После выполнения задания экипаж вертолёта вернулся в своё расположение.

Украинский сверхзвуковой истребитель Су-27 не вернулся с боевого вылета
Украинский сверхзвуковой истребитель Су-27 не вернулся с боевого вылета

Ранее российское подполье сообщило об уничтожении ангара с морскими дронами ВСУ под Одессой. В районе объекта и в стороне города был виден чёрный дым. Между тем Британия, США и другие их западные союзники конструируют новые дроны для Украины. В эти БПЛА будут внедрять технологии искусственного интеллекта, которые позволят аппаратам взаимодействовать друг с другом и направляться к цели автоматически — без необходимости дистанционного управления оператором.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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