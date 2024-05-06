Силами Черноморского флота в Крыму уничтожено 5 морских дронов противника
Пять безэкипажных украинских катеров было уничтожено силами Черноморского флота на северо-западном побережье Крыма. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 6 мая, в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве также подбили статистику по уничтоженной технике противника с самого начала специальной военной операции. Оказалось, что ВСУ лишились уже 594 самолётов и 270 вертолётов, а также 23 785 беспилотных летательных аппаратов.
В списке потерь украинской армии с начала СВО также значатся 512 зенитных ракетных комплексов, 15 923 танка и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 508 единиц автомобильной техники.
Ранее российское подполье сообщило об уничтожении ангара с морскими дронами ВСУ под Одессой. В районе объекта и в стороне города был виден чёрный дым. Между тем Британия, США и другие их западные союзники конструируют новые дроны для Украины. В эти БПЛА будут внедрять технологии искусственного интеллекта, которые позволят аппаратам взаимодействовать друг с другом и направляться к цели автоматически, без необходимости дистанционного управления оператором.
ТАСС / Черноморский флот РФ