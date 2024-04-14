У берегов Румынии обнаружили морской дрон, который всерьёз озадачил экспертов

У побережья Румынии в Чёрном море обнаружили боевой морской дрон, который всерьёз озадачил экспертов. Как сообщает издание Naval News, найденный аппарат был создан из советских и американских деталей.

Экспертам удалось выяснить, что находка собрана на основе американской лодки AM-800, которые в Алабаме для пожарно-спасательных работ производит компания Silver Ships. При этом на беспилотнике установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 "Термит", вес взрывчатого вещества в которой превышает 500 килограммов. Румыния не уточняет, кому принадлежит этот дрон. Тем не менее большинство экспертов склоняются, что он украинский.

"Было ли это судно украинским (что представляется наиболее вероятным) или российским, может быть выяснено в своё время. Но вероятность того, что обе стороны используют корабли в Чёрном море, возрастает, так что рано или поздно российское судно обязательно появится", — говорится в материале.