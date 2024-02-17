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17 февраля, 13:38

Запад обещал ВСУ умные морские беспилотники

Bloomberg: Западные страны будут разрабатывать для Украины дроны с ИИ

Великобритания, США и другие их западные союзники конструируют новые беспилотники для Украины с искусственным интеллектом, чтобы уравновесить ситуацию, сложившуюся на фронте из-за критической нехватки артиллерийских снарядов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, поставки умных БПЛА Киеву хотят начать в ближайшие месяцы, однако сроки могут корректироваться. Такое решение принято в связи с острой нехваткой артиллерии у ВСУ, и ситуация может стать ужасающей в течение следующих трёх месяцев.

В эти беспилотники будут внедрять технологии искусственного интеллекта, которые позволят аппаратам взаимодействовать друг с другом и направляться к цели автоматически, без необходимости дистанционного управления оператором. Предполагается, что новые БПЛА будут базироваться на флоте, сообщает источник агентства.

ВСУ с помощью дрона атаковали спиртзавод в Курской области
ВСУ с помощью дрона атаковали спиртзавод в Курской области

Ранее в США придумали хитроумный способ, который заставит страны Европы тратить больше денег на оружие для Украины. Америка планирует принудить Европу заплатить за оружие, поставленное Киеву.

Обложка ©

Unsplash / Ian Usher

Владимир Озеров
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