Запад обещал ВСУ умные морские беспилотники

Великобритания, США и другие их западные союзники конструируют новые беспилотники для Украины с искусственным интеллектом, чтобы уравновесить ситуацию, сложившуюся на фронте из-за критической нехватки артиллерийских снарядов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, поставки умных БПЛА Киеву хотят начать в ближайшие месяцы, однако сроки могут корректироваться. Такое решение принято в связи с острой нехваткой артиллерии у ВСУ, и ситуация может стать ужасающей в течение следующих трёх месяцев.

В эти беспилотники будут внедрять технологии искусственного интеллекта, которые позволят аппаратам взаимодействовать друг с другом и направляться к цели автоматически, без необходимости дистанционного управления оператором. Предполагается, что новые БПЛА будут базироваться на флоте, сообщает источник агентства.