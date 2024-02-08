В США придумали, как заставить ЕС раскошелиться на новое оружие для ВСУ
NYT: США планируют заставить ЕС оплачивать продолжение поставок оружия Киеву
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США хотят заставить ЕС расплачиваться за поставленное Киеву американское оружие. Об этом пишет колумнист The New York Times Дэвид Сангер со ссылкой на источники в Белом доме. Хитрую схему пришлось придумать на фоне неспособности Конгресса согласовать двухпартийную сделку.
Другой вариант — это комплексный обмен вооружениями с третьими странами по примеру Японии и Южной Кореи. Официально они отказались экспортировать оружие напрямую Киеву, но передали его США для компенсации поставок вооружения из американских арсеналов.
Что касается Европы, то у неё, по мнению Сангера, явно нет возможности самостоятельно обеспечить большее количество боеприпасов.
Ранее Asia Times сообщала, что Запад выделит дополнительную помощь Киеву при соблюдении некоторых условий. Так, Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на поддержку, пока он не изменит ситуацию с коррупцией в стране. Так или иначе, в скором времени ситуация для ВСУ заметно ухудшится, рассказывал Life.ru ранее. Это произойдёт из-за масштабного наступления российских войск, которое состоится в ближайшие месяцы.