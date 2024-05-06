Украинский сверхзвуковой истребитель Су-27 не вернулся с боевого вылета
Российские военные сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины
Су-27 Воздушных сил Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Российские военные сбили в ходе выполнения задач в зоне спецоперации сверхзвуковой истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 23 БПЛА и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", — рассказали в ведомстве.
А ранее ряд западных стран пообещал поставить Украине 45 американских истребителей F-16. Сообщалось, что первые шесть самолётов якобы должны прибыть в Киев к лету или сразу после Пасхи. Между тем в Белом доме беспокоятся, что у Киева попросту не хватит пилотов, чтобы управлять самолётами.