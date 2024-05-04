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4 мая, 11:56

Войска России за неделю сбили 15 АТАСМS, 17 авиабомб Hammer и 201 дрон ВСУ

Силами авиации и ПВО ВС России за неделю было сбито 15 ракет АТАСМS, 17 управляемых авиабомб Hammer, шесть снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", а также сотни дронов ВСУ. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России в ежедневной сводке о ходе СВО на Украине.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", а также 201 БПЛА", — сообщает ведомство.

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Ранее российские военнослужащие уничтожили 30 бойцов ВСУ в Херсонской области, обороняя левый берег реки Днепра. Солдаты вели контрбатарейную борьбу, сбивали беспилотники и обстреливали скопления техники и личного состава. Украинские военные потеряли также шесть артиллерийских орудий, 40 дронов и 25 позиций для наблюдения.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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