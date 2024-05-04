Войска России за неделю сбили 15 АТАСМS, 17 авиабомб Hammer и 201 дрон ВСУ

Силами авиации и ПВО ВС России за неделю было сбито 15 ракет АТАСМS, 17 управляемых авиабомб Hammer, шесть снарядов GLSDB, HIMARS и "Ураган", а также сотни дронов ВСУ. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России в ежедневной сводке о ходе СВО на Украине.