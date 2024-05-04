Сальдо добавил, что противник лишился до 30 человек личного состава, шести артиллерийских орудий и миномётов, четырёх лодок, трёх автомобилей военного назначения, 40 пунктов управления беспилотными аппаратами, 40 БПЛА, 25 пунктов наблюдения. Кроме того, российские военные уничтожили четыре склада с материально-техническим имуществом ВСУ.

Ранее в пророссийском подполье сообщили об успешной серии ударов по объектам украинской армии в Харькове и Харьковской области. Число пострадавших было так велико, что был объявлен экстренный сбор донорской крови. Точное число погибших не звучало, но количество тяжело раненных бойцов достигло 30. Также ВС РФ ударили и по Купянску, где готовилась группа сдерживания российского наступления. Предварительно, украинская армия потеряла здесь около 20 человек убитыми. Кроме того, было уничтожено шесть единиц техники.