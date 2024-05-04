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4 мая, 08:58

Российские силы ликвидировали 30 бойцов ВСУ при обороне левого берега Днепра

Сальдо: Группировка "Днепр" ВС РФ уничтожила 30 бойцов ВСУ в Херсонской области

Российская группировка войск "Днепр" активно обороняет левый берег Днепра от атак ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

"Обстановка на Херсонском направлении за минувшие сутки. Подразделения группировки войск "Днепр" активно обороняли левый берег Днепра. Бойцы вели контрбатарейную борьбу, уничтожали беспилотники противника и скопления его живой силы и техники", сказано в публикации.

Сальдо добавил, что противник лишился до 30 человек личного состава, шести артиллерийских орудий и миномётов, четырёх лодок, трёх автомобилей военного назначения, 40 пунктов управления беспилотными аппаратами, 40 БПЛА, 25 пунктов наблюдения. Кроме того, российские военные уничтожили четыре склада с материально-техническим имуществом ВСУ.

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Ранее в пророссийском подполье сообщили об успешной серии ударов по объектам украинской армии в Харькове и Харьковской области. Число пострадавших было так велико, что был объявлен экстренный сбор донорской крови. Точное число погибших не звучало, но количество тяжело раненных бойцов достигло 30. Также ВС РФ ударили и по Купянску, где готовилась группа сдерживания российского наступления. Предварительно, украинская армия потеряла здесь около 20 человек убитыми. Кроме того, было уничтожено шесть единиц техники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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