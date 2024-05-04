Армия России стёрла с лица земли полевой лагерь ВСУ для подготовки группы сдерживания

Российская армия нанесла серию ударов по объектам ВСУ в Харькове и Харьковской области, из-за числа раненых военных ночью там пришлось объявить срочный сбор крови. Об этом информирует координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"В районе часа ночи удары были возле станции Основа в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришёлся в цех готовой продукции БПЛА. Работала украинская ПВО. Не менее четырёх пусков ракет. Харьковское сопротивление сообщает, что второй удар был по месту расположения ВСУ. Точного адреса пока не знаем, сообщение пришло от медицинских работников, которые принимали раненых. В больницах срочно понадобилась кровь", — пишет подпольщик в своём телеграм-канале.

По его сведениям, из самого Харькова привезли около 30 тяжёлораненых бойцов ВСУ. Количество погибших уточнятся. Лебедеву стало известно, что скорые в район Основы ездили в течение двух часов.

Удар был нанесён и по Купянску, где идёт подготовка группы для сдерживания наступления российских войск. Сопротивление выяснило, что оставшиеся в живых после атаки направлены на переукомплектацию. Погибших, согласно предварительным данным подполья, около двух десятков. Также российские военные подбили шесть единиц техники.