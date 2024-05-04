Два дрона-камикадзе атаковали Белгородскую область

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал село Вергилёвка Белгородской области. Люди не пострадали, но были повреждены два автомобиля и частное жилое домовладение, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Вергилёвка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы", — говорится в публикации.

Вскоре Гладков сообщил, что ещё один ударный БПЛА ВСУ атаковал посёлок Красное в Шебекинском городском округе. В этом случае, к счастью, тоже обошлось без пострадавших, но есть повреждения на инфраструктурном объекте связи. Оперативные службы в скором времени начнут устранять последствия удара.