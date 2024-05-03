ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области дроном, пострадал мужчина

ВСУ снова атаковали Вознесеновку Шебекинского городского округа с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Один человек пострадал.

"[Дрон] ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший — мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей", — написал глава региона в телеграм-канале.

Автомобиль, повреждённый при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Мужчину везут в областную клиническую больницу, ему оказывают необходимую помощь. Автомобиль, ставший целью украинской армии, получил серьёзные повреждения. Ещё три машины, припаркованные рядом, посечены осколками, а у коммерческого объекта выбито окно. На месте работают оперативные службы.

Автомобиль, повреждённый при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Автомобиль, повреждённый при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков