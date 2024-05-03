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3 мая, 05:17

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, пострадал человек

Автобус, который ВСУ обстреляли в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Автобус, который ВСУ обстреляли в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали автобус в селе Вознесеновка. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате инцидента пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медпомощь.

"В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия", — написал глава области в телеграм-канале.

Гладков уточнил, что в момент атаки в автобусе находились два пассажира и водитель. У пострадавшего мужчины диагностированы баротравма и ушиб правой руки, он самостоятельно обратился в больницу.

Ранее сообщалось, что силы ПВО РФ за минувшую ночь перехватили шесть украинских БПЛА. Дроны ВСУ были уничтожены над Белгородской областью и Крымом.

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Иван Косицын
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