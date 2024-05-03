Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, пострадал человек
Автобус, который ВСУ обстреляли в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали автобус в селе Вознесеновка. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате инцидента пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медпомощь.
"В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия", — написал глава области в телеграм-канале.
Гладков уточнил, что в момент атаки в автобусе находились два пассажира и водитель. У пострадавшего мужчины диагностированы баротравма и ушиб правой руки, он самостоятельно обратился в больницу.
Ранее сообщалось, что силы ПВО РФ за минувшую ночь перехватили шесть украинских БПЛА. Дроны ВСУ были уничтожены над Белгородской областью и Крымом.