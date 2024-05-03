Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, пострадал человек

Украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали автобус в селе Вознесеновка. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате инцидента пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медпомощь.

"В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия", — написал глава области в телеграм-канале.