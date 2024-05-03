Российский боец в одиночку уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать об успехах российских военных в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На этот раз отличился гвардии ефрейтор Олег Голобоков, который в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулемётного расчёта ВСУ.

Российский боец действовал в составе группы военнослужащих, когда получил сведения о том, что в одном из населённых пунктов в заброшенном здании скрываются солдаты ВСУ. Там они оборудовали огневые позиции в окнах верхних этажей дома.

Получив данные, Олег выдвинулся к дому, умело преодолев заминированный участок. В ходе штурма здания боец прицельным огнём из гранатомёта уничтожил пулемётный расчёт противника.

"Несмотря на ожесточённое сопротивление, противник был выбит с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено более десяти боевиков, остальные, оставив позиции, отступили", — сообщили в Минобороны.

Благодаря грамотным действиям Голобокова боевая задача была выполнена без потерь.