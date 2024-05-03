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3 мая, 02:19

Российский боец в одиночку уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

Минобороны: Группа ефрейтора Голобокова при штурме уничтожила более 10 бойцов ВСУ

В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать об успехах российских военных в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На этот раз отличился гвардии ефрейтор Олег Голобоков, который в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулемётного расчёта ВСУ.

Российский боец действовал в составе группы военнослужащих, когда получил сведения о том, что в одном из населённых пунктов в заброшенном здании скрываются солдаты ВСУ. Там они оборудовали огневые позиции в окнах верхних этажей дома.

Получив данные, Олег выдвинулся к дому, умело преодолев заминированный участок. В ходе штурма здания боец прицельным огнём из гранатомёта уничтожил пулемётный расчёт противника.

"Несмотря на ожесточённое сопротивление, противник был выбит с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено более десяти боевиков, остальные, оставив позиции, отступили", — сообщили в Минобороны.

Благодаря грамотным действиям Голобокова боевая задача была выполнена без потерь.

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Ранее представители Минобороны РФ торжественно вручили государственные награды российским военнослужащим, которые героически проявили себя на Донецком направлении. Наград были удостоены шесть бойцов ВС РФ. По словам военнослужащего с позывным Добрыня, он смог взять на себя командование отрядом во время штурма, после чего под огнём противника солдаты захватили шесть опорных пунктов ВСУ.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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