Российский боец в одиночку уничтожил пулемётный расчёт ВСУ
Минобороны: Группа ефрейтора Голобокова при штурме уничтожила более 10 бойцов ВСУ
В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать об успехах российских военных в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На этот раз отличился гвардии ефрейтор Олег Голобоков, который в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулемётного расчёта ВСУ.
Российский боец действовал в составе группы военнослужащих, когда получил сведения о том, что в одном из населённых пунктов в заброшенном здании скрываются солдаты ВСУ. Там они оборудовали огневые позиции в окнах верхних этажей дома.
Получив данные, Олег выдвинулся к дому, умело преодолев заминированный участок. В ходе штурма здания боец прицельным огнём из гранатомёта уничтожил пулемётный расчёт противника.
"Несмотря на ожесточённое сопротивление, противник был выбит с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено более десяти боевиков, остальные, оставив позиции, отступили", — сообщили в Минобороны.
Благодаря грамотным действиям Голобокова боевая задача была выполнена без потерь.
Ранее представители Минобороны РФ торжественно вручили государственные награды российским военнослужащим, которые героически проявили себя на Донецком направлении. Наград были удостоены шесть бойцов ВС РФ. По словам военнослужащего с позывным Добрыня, он смог взять на себя командование отрядом во время штурма, после чего под огнём противника солдаты захватили шесть опорных пунктов ВСУ.
VK / Минобороны РФ