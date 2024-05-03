Шойгу направил телеграммы участвующим в спецоперации соединениям

Министр обороны Сергей Шойгу направил телеграфы соединениям, участвующим в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В частности, была отмечена 114-я отдельная мотострелковая бригада, которая выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. Её подразделения участвовали в освобождении Камышевахи, Авдеевки и других населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

"Сегодня военнослужащие уверенно продвигаются вперёд, стойко и мужественно решают боевые задачи на красноармейском направлении, вытесняя противника за пределы границ Донецкой Народной Республики. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населённый пункт Семёновка", — сказано в телеграмме.

Кроме того, генерал армии поздравил состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением населённого пункта Новобахмутовка ДНР. Шойгу поблагодарил бойцов за успешное выполнение задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность в том, что они и в дальнейшем будут выполнять все поставленные задачи.