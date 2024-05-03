Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА в Крыму и Белгородской области

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью и Крымом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова", — сообщили в оборонном ведомстве.