Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА в Крыму и Белгородской области
Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА в Крыму и Белгородской области
Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью и Крымом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова", — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 30 апреля ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS. Снаряды над Джанкоем и Симферополем перехватила российская ПВО.
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