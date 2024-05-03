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3 мая, 04:52

Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА в Крыму и Белгородской области

Минобороны РФ: Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА в Крыму и Белгородской области

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью и Крымом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова", — сообщили в оборонном ведомстве.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Белгородской области
Угроза атаки БПЛА объявлена в Белгородской области

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 30 апреля ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS. Снаряды над Джанкоем и Симферополем перехватила российская ПВО.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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