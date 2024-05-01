"Мы ждём": В ВСУ назвали сроки поставки первых истребителей F-16
Представитель ВСУ Евлаш: Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи
Истребитель F-16. Обложка © Wikipedia
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, сообщил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. В эфире украинского издания "Новости Live" он отметил, что уже есть примерные даты, когда самолёты начнут летать над территорией Незалежной.
"Да, есть, после Пасхи. Мы ждём. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят", — сказал Евлаш, отвечая на вопрос о поставках F-16 Киеву.
При этом он отказался называть точную дату, указав, что сроки уже несколько раз менялись. Евлаш добавил, что, когда F-16 появятся у ВСУ, об этом обязательно сообщат.
Напомним, некоторые страны Запада пообещали поставить Украине 45 истребителей F-16. Ранее стало известно, что первые шесть бортов якобы должны прибыть в Незалежную к лету. Причём в Белом доме признавали, что у Киева попросту не хватит пилотов, чтобы управлять самолётами. Те же, кто прошёл обучение, начнут прибывать в страну вместе с самолётами.