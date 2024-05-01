Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 09:40

"Мы ждём": В ВСУ назвали сроки поставки первых истребителей F-16

Представитель ВСУ Евлаш: Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи

Истребитель F-16. Обложка © Wikipedia

Истребитель F-16. Обложка © Wikipedia

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, сообщил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. В эфире украинского издания "Новости Live" он отметил, что уже есть примерные даты, когда самолёты начнут летать над территорией Незалежной.

"Да, есть, после Пасхи. Мы ждём. Наша задача работать с тем, что нам предоставят", — сказал Евлаш, отвечая на вопрос о поставках F-16 Киеву.

При этом он отказался называть точную дату, указав, что сроки уже несколько раз менялись. Евлаш добавил, что, когда F-16 появятся у ВСУ, об этом обязательно сообщат.

Напомним, некоторые страны Запада пообещали поставить Украине 45 истребителей F-16. Ранее стало известно, что первые шесть бортов якобы должны прибыть в Незалежную к лету. Причём в Белом доме признавали, что у Киева попросту не хватит пилотов, чтобы управлять самолётами. Те же, кто прошёл обучение, начнут прибывать в страну вместе с самолётами.

"У России высококлассная техника": В США предсказали печальную судьбу F-16 на Украине
"У России высококлассная техника": В США предсказали печальную судьбу F-16 на Украине
Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров