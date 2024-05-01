"Мы ждём": В ВСУ назвали сроки поставки первых истребителей F-16

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, сообщил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. В эфире украинского издания "Новости Live" он отметил, что уже есть примерные даты, когда самолёты начнут летать над территорией Незалежной.

"Да, есть, после Пасхи. Мы ждём. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят", — сказал Евлаш, отвечая на вопрос о поставках F-16 Киеву.