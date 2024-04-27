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27 апреля, 14:28

"У России высококлассная техника": В США предсказали печальную судьбу F-16 на Украине

Экс-лётчица ВМС США Таннехилл: РФ использует высококлассную технику в зоне СВО

Российские военные в зоне спецоперации (СВО) используют высококлассную технику, которая позволит им без труда уничтожать американские истребители F-16, которые скоро получит Киев. Соответствующее заявление сделала бывшая лётчица ВМС США Бринн Таннехилл.

"Существует много способов обнаружить эти F-16. Россияне используют высококлассную технику", — отметила она, комментируя анонсированные главой Пентагона Ллойдом Остином планы поставок F-16 Киеву.

Лётчица также добавила, что противники Штатов на Ближнем Востоке, против которых ранее применялись эти самолёты, не были так хорошо укомплектованы и подготовлены, как Вооружённые силы РФ.

Напомним, некоторые страны Запада пообещали поставить Украине 45 истребителей F-16. Ожидается, что первые шесть бортов прибудут в Незалежную к лету. Причём в Белом доме признавали, что у Киева попросту не хватит пилотов, чтобы управлять ими. Те же, кто прошёл обучение, начнут прибывать в страну вместе с самолётами.


"Главное испытание": На Западе предупредили об опасности российской ПВО для передаваемых Киеву F-16
"Главное испытание": На Западе предупредили об опасности российской ПВО для передаваемых Киеву F-16
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Getty Images / Stocktrek Images

Наталья Исакова
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