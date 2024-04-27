"У России высококлассная техника": В США предсказали печальную судьбу F-16 на Украине
Экс-лётчица ВМС США Таннехилл: РФ использует высококлассную технику в зоне СВО
Российские военные в зоне спецоперации (СВО) используют высококлассную технику, которая позволит им без труда уничтожать американские истребители F-16, которые скоро получит Киев. Соответствующее заявление сделала бывшая лётчица ВМС США Бринн Таннехилл.
"Существует много способов обнаружить эти F-16. Россияне используют высококлассную технику", — отметила она, комментируя анонсированные главой Пентагона Ллойдом Остином планы поставок F-16 Киеву.
Лётчица также добавила, что противники Штатов на Ближнем Востоке, против которых ранее применялись эти самолёты, не были так хорошо укомплектованы и подготовлены, как Вооружённые силы РФ.
Напомним, некоторые страны Запада пообещали поставить Украине 45 истребителей F-16. Ожидается, что первые шесть бортов прибудут в Незалежную к лету. Причём в Белом доме признавали, что у Киева попросту не хватит пилотов, чтобы управлять ими. Те же, кто прошёл обучение, начнут прибывать в страну вместе с самолётами.
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