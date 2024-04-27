Российские военные в зоне спецоперации (СВО) используют высококлассную технику, которая позволит им без труда уничтожать американские истребители F-16, которые скоро получит Киев. Соответствующее заявление сделала бывшая лётчица ВМС США Бринн Таннехилл.

Лётчица также добавила, что противники Штатов на Ближнем Востоке, против которых ранее применялись эти самолёты, не были так хорошо укомплектованы и подготовлены, как Вооружённые силы РФ.