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27 апреля, 12:19

"Главное испытание": На Западе предупредили об опасности российской ПВО для передаваемых Киеву F-16

BI: На Украине F-16 предстоит пройти испытание передовыми системами ПВО РФ

Истребитель F-16. Обложка © ТАСС / Zuma / Gianluca Vannicelli

Истребитель F-16. Обложка © ТАСС / Zuma / Gianluca Vannicelli

Истребители F-16, которые обещают поставить Украине, ожидает испытание передовыми российскими ракетами и системами противовоздушной обороны. Об этом пишет Business Insider, указывая, что, несмотря на богатый опыт применения этих самолётов, небо Незалежной станет для них "самым опасным" полем боя.

"Эти самолёты столкнутся с российскими передовыми системами ПВО и дальнобойными ракетами "воздух – воздух"... Украина станет главным боевым испытанием этого самолёта", — пишет издание.

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Напомним, некоторые страны Запада пообещали поставить Украине 45 истребителей F-16. Ожидается, что первые шесть бортов прибудут в Незалежную к лету. Причём в Белом доме признавали, что у Киева попросту не хватит пилотов, чтобы управлять ими. Те же, кто прошёл обучение, начнут прибывать в страну вместе с самолётами.

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Матвей Константинов
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