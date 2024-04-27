"Главное испытание": На Западе предупредили об опасности российской ПВО для передаваемых Киеву F-16
BI: На Украине F-16 предстоит пройти испытание передовыми системами ПВО РФ
Истребитель F-16. Обложка © ТАСС / Zuma / Gianluca Vannicelli
Истребители F-16, которые обещают поставить Украине, ожидает испытание передовыми российскими ракетами и системами противовоздушной обороны. Об этом пишет Business Insider, указывая, что, несмотря на богатый опыт применения этих самолётов, небо Незалежной станет для них "самым опасным" полем боя.
"Эти самолёты столкнутся с российскими передовыми системами ПВО и дальнобойными ракетами "воздух – воздух"... Украина станет главным боевым испытанием этого самолёта", — пишет издание.
Напомним, некоторые страны Запада пообещали поставить Украине 45 истребителей F-16. Ожидается, что первые шесть бортов прибудут в Незалежную к лету. Причём в Белом доме признавали, что у Киева попросту не хватит пилотов, чтобы управлять ими. Те же, кто прошёл обучение, начнут прибывать в страну вместе с самолётами.