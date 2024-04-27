"Главное испытание": На Западе предупредили об опасности российской ПВО для передаваемых Киеву F-16

Истребители F-16, которые обещают поставить Украине, ожидает испытание передовыми российскими ракетами и системами противовоздушной обороны. Об этом пишет Business Insider, указывая, что, несмотря на богатый опыт применения этих самолётов, небо Незалежной станет для них "самым опасным" полем боя.