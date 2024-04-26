Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 19:14

Бельгия озвучила сроки отправки Украине истребителей F-16

Бельгия отправит на Украину самолёты F-16 и средства ПВО до конца 2024 года

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Брюссель передаст Киеву самолёты F-16, а также средства и ракеты противовоздушной обороны (ПВО) до конца года. Об этом в пятницу, 26 апреля, заявили бельгийский премьер Александр Де Кро и глава Минобороны страны Людивин Дедондер. При этом политики не уточнили число поставляемых единиц вооружения.

"Мы решили поставить наши F-16 Украине как можно раньше, передача начнётся до конца этого года", — сообщил Де Кро в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Дедондер, при поставках Брюссель учтёт получение от Вашингтона новых самолётов F-35. Она подчеркнула, что это позволит не подорвать обороноспособность Бельгии. Министр добавила, что королевство решило выделить 200 миллионов евро, чтобы присоединиться к инициативе ФРГ по поставкам средств ПВО Киеву.

Бельгия придумала абсурдный аргумент для финансирования ВСУ за счёт России
Бельгия придумала абсурдный аргумент для финансирования ВСУ за счёт России

Ранее Life.ru писал, что Нидерланды и Бельгия готовятся передать Киеву три противоминных корабля. По словам представителя Военно-морских сил (ВМС) Незалежной Дмитрия Плетенчука, экипажи судов уже проходят обучение.

Никита Осипов
  • Новости
  • бельгия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров