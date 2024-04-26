Бельгия озвучила сроки отправки Украине истребителей F-16

Брюссель передаст Киеву самолёты F-16, а также средства и ракеты противовоздушной обороны (ПВО) до конца года. Об этом в пятницу, 26 апреля, заявили бельгийский премьер Александр Де Кро и глава Минобороны страны Людивин Дедондер. При этом политики не уточнили число поставляемых единиц вооружения.

"Мы решили поставить наши F-16 Украине как можно раньше, передача начнётся до конца этого года", — сообщил Де Кро в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Дедондер, при поставках Брюссель учтёт получение от Вашингтона новых самолётов F-35. Она подчеркнула, что это позволит не подорвать обороноспособность Бельгии. Министр добавила, что королевство решило выделить 200 миллионов евро, чтобы присоединиться к инициативе ФРГ по поставкам средств ПВО Киеву.