На Украине заявили, что получат три противоминных корабля

Нидерланды и Бельгия готовятся передать Украине три противоминных корабля, заявил представитель Военно-морских сил (ВМС) Незалежной Дмитрий Плетенчук. Экипажи судов уже проходят обучение.

"Ещё три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят. И на них экипажи уже начинают проходить обучение", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.