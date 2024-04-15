На Украине заявили, что получат три противоминных корабля
ВМС Украины заявляют, что Нидерланды и Бельгия передадут им три корабля
Нидерланды и Бельгия готовятся передать Украине три противоминных корабля, заявил представитель Военно-морских сил (ВМС) Незалежной Дмитрий Плетенчук. Экипажи судов уже проходят обучение.
"Ещё три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии для Украины. Сейчас их готовят. И на них экипажи уже начинают проходить обучение", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
В общей сложности Украина планирует получить от стран Запада пять противоминных кораблей. Что касается двух тральщиков, переданных Великобританией в 2023 году, то они получили от НАТО оценку совместимости первого уровня, а в 2024 году намерены получить оценку второго уровня. Это позволит судам выполнять задания в составе ордеров.
Напомним, в марте 2023 года министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о планах передать Украине минные тральщики и радиолокационные системы обнаружения беспилотников. Планировалось, что к этому присоединится Бельгия. А в декабре стало известно о намерении Великобритании поставить Киеву ещё два тральщика класса Sandown.
ТАСС / AP / Gero Breloer