Британия и Норвегия возглавят объединение по военной поддержке Украины на море

Представители Норвегии и Великобритании создадут новое объединение с целью поддержки морских возможностей Украины. Задачей коалиции будет являться предоставление Киеву военных кораблей.

"Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море", — сказано в сообщении Минобороны Британии.