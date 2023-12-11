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11 декабря, 05:00

Британия и Норвегия возглавят объединение по военной поддержке Украины на море

Представители Норвегии и Великобритании создадут новое объединение с целью поддержки морских возможностей Украины. Задачей коалиции будет являться предоставление Киеву военных кораблей.

"Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море", — сказано в сообщении Минобороны Британии.

Названа простая причина, по которой Запад так боится передавать Украине корабли

Названа простая причина, по которой Запад так боится передавать Украине корабли

Ранее стало известно, что Британия планирует поставить украинским Военно-морским силам два минно-поисковых тральщика класса Sandown. Согласно предоставленным сведениям, глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс официально об этом объявит в понедельник, 11 декабря.

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Getty Images / Brasil2

Оксана Попова
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