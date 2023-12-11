Британия и Норвегия возглавят объединение по военной поддержке Украины на море
Представители Норвегии и Великобритании создадут новое объединение с целью поддержки морских возможностей Украины. Задачей коалиции будет являться предоставление Киеву военных кораблей.
"Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море", — сказано в сообщении Минобороны Британии.
Ранее стало известно, что Британия планирует поставить украинским Военно-морским силам два минно-поисковых тральщика класса Sandown. Согласно предоставленным сведениям, глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс официально об этом объявит в понедельник, 11 декабря.
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