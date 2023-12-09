Названа простая причина, по которой Запад так боится передавать Украине корабли
Express: Запад не поставляет Украине корабли из-за боязни их перехвата ВС России
Запад до сих пор не поставил Украине ни одного военного корабля из-за риска их перехвата российскими войсками, заявил Express основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса. По его словам, для доставки ВСУ военных судов придётся заходить в Чёрное море.
"В поставках кораблей Украине гораздо больше опасностей, чем в поставках любой другой техники", — отметил Мендоса.
Ранее супруга Владимира Зеленского Елена призвала Запад не прекращать помогать Украине. По её словам, снижение поставок вооружения может оказаться смертельным для Незалежной.
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