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9 декабря, 13:55

Названа простая причина, по которой Запад так боится передавать Украине корабли

Express: Запад не поставляет Украине корабли из-за боязни их перехвата ВС России

Запад до сих пор не поставил Украине ни одного военного корабля из-за риска их перехвата российскими войсками, заявил Express основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса. По его словам, для доставки ВСУ военных судов придётся заходить в Чёрное море.

"В поставках кораблей Украине гораздо больше опасностей, чем в поставках любой другой техники", — отметил Мендоса.

В США не хотят помогать Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала ВСУ

В США не хотят помогать Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала ВСУ

Ранее супруга Владимира Зеленского Елена призвала Запад не прекращать помогать Украине. По её словам, снижение поставок вооружения может оказаться смертельным для Незалежной.

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Матвей Константинов
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