Названа простая причина, по которой Запад так боится передавать Украине корабли

Запад до сих пор не поставил Украине ни одного военного корабля из-за риска их перехвата российскими войсками, заявил Express основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса. По его словам, для доставки ВСУ военных судов придётся заходить в Чёрное море.