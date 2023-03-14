Нидерланды отправят на Украину минные тральщики и системы обнаружения беспилотников

Нидерланды планируют отправить на Украину минные тральщики и радиолокационные системы обнаружения беспилотников. Об этом сообщила глава Министерства обороны королевства Кайса Оллонгрен во время визита в Незалежную. При этом два минных тральщика будут переданы Киеву не раньше 2025 года, то есть после того, как голландцы сами приобретут новые корабли.

"Подготовка украинских солдат начнётся во второй половине 2023 года. Эту деятельность Нидерланды намерены осуществлять вместе с Бельгией и, возможно, другими союзниками", — сказано в заявлении на сайте Минобороны Нидерландов.

Также Амстердам предоставит Киеву системы M3 для быстрого строительства мостов и переправ. В ведомстве отметили, что эта техника закупается напрямую у промышленных предприятий.