Глава Пентагона раскрыл, когда на Украину начнут прибывать F-16
Остин: F-16 и обученные пилоты начнут прибывать на Украину в 2024 году
Истребитель F-16. Обложка © ТАСС / Zuma / Gianluca Vannicelli
Истребители F-16 и обученные украинские пилоты начнут прибывать в Незалежную уже в 2024 году. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"В этом году на Украину начнёт поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами контактной группы", — сказал глава Минобороны Штатов.
Напомним, Украина рассчитывает получить от ряда стран Запада 45 истребителей F-16. Ожидается, что первые шесть самолётов прибудут в Незалежную к лету. К слову, в Белом доме признавали, что у Киева не хватит лётчиков, чтобы управлять истребителями.