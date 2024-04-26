Глава Пентагона раскрыл, когда на Украину начнут прибывать F-16

Истребители F-16 и обученные украинские пилоты начнут прибывать в Незалежную уже в 2024 году. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"В этом году на Украину начнёт поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами контактной группы", — сказал глава Минобороны Штатов.