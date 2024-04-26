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26 апреля, 13:22

Глава Пентагона раскрыл, когда на Украину начнут прибывать F-16

Остин: F-16 и обученные пилоты начнут прибывать на Украину в 2024 году

Истребитель F-16. Обложка © ТАСС / Zuma / Gianluca Vannicelli

Истребитель F-16. Обложка © ТАСС / Zuma / Gianluca Vannicelli

Истребители F-16 и обученные украинские пилоты начнут прибывать в Незалежную уже в 2024 году. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"В этом году на Украину начнёт поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами контактной группы", — сказал глава Минобороны Штатов.

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Напомним, Украина рассчитывает получить от ряда стран Запада 45 истребителей F-16. Ожидается, что первые шесть самолётов прибудут в Незалежную к лету. К слову, в Белом доме признавали, что у Киева не хватит лётчиков, чтобы управлять истребителями.

Матвей Константинов
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