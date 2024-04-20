В Германии предсказали незавидный и очень быстрый конец всем переданным ВСУ истребителям F-16
Обозреватель Репке: ВС РФ за несколько дней или недель уничтожат самолёты F-16
ВС России быстро расправятся с истребителями F-16, обещанными Украине. Об этом заявил немецкий журналист, обозреватель Bild Юлиан Репке.
"Самолёты станут лёгкой мишенью и будут уничтожены за пару дней или недель", — написал он в социальной сети X.
Чтобы не допустить этого, считает Репке, ВСУ нужно лучше защитить воздушное пространство. В подтверждение проблем у украинских зенитчиков он привёл удар, нанесённый по Днепропетровску 19 апреля.
Напомним, Украина рассчитывает получить от стран Запада 45 истребителей F-16. Первая партия поступит в Незалежную к лету, однако речь идёт лишь о шести бортах. Более того, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что у Киева не хватит лётчиков, чтобы управлять этими самолётами, а Юлиан Репке указывал, что на Украине для них нет безопасных мест для очередных "вундерваффе".
ТАСС / AP / Bo Amstrup