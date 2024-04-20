В Германии предсказали незавидный и очень быстрый конец всем переданным ВСУ истребителям F-16

ВС России быстро расправятся с истребителями F-16, обещанными Украине. Об этом заявил немецкий журналист, обозреватель Bild Юлиан Репке.

"Самолёты станут лёгкой мишенью и будут уничтожены за пару дней или недель", — написал он в социальной сети X.