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7 апреля, 14:33

В Германии раскрыли, почему опасно размещать истребители F-16 на Украине

Журналист из ФРГ Репке: На Украине нет безопасных мест для истребителей F-16

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Украине предстоит столкнуться с несколькими проблемами в вопросе использования самолётов F-16. Об этом заявил журналист из Германии Юлиан Репке.

"Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинских пилотов пока что только обучают работе с этой техникой. Без лётчиков в самолётах нет смысла", — написал журналист в соцсети X.

Репке добавил, что на территории Незалежной практически отсутствуют безопасные аэропорты для взлёта. Кроме того, там также нет необходимой инфраструктуры и логистики для поддержки таких мощных воздушных сил.

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А ранее Life.ru рассказывал, что у ВСУ большие планы на указанные истребители, несмотря на то что Киев, предварительно, получит к лету лишь шесть из 45 обещанных самолётов. Как стало известно, украинские командиры готовят план по захвату Крыма с использованием F-16. Тем временем эксперты утверждают, что эти истребители не смогут повлиять на ход конфликта, так как они далеко не новые и срок их эксплуатации подходит к концу. Более того, у ВСУ не хватает лётчиков, способных ими управлять. А в НАТО заявили, что украинские военные не смогут летать на F-16, если не наладить поставки запчастей.

Дарья Нарыкова
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