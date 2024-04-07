В Германии раскрыли, почему опасно размещать истребители F-16 на Украине
Журналист из ФРГ Репке: На Украине нет безопасных мест для истребителей F-16
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Украине предстоит столкнуться с несколькими проблемами в вопросе использования самолётов F-16. Об этом заявил журналист из Германии Юлиан Репке.
"Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинских пилотов пока что только обучают работе с этой техникой. Без лётчиков в самолётах нет смысла", — написал журналист в соцсети X.
Репке добавил, что на территории Незалежной практически отсутствуют безопасные аэропорты для взлёта. Кроме того, там также нет необходимой инфраструктуры и логистики для поддержки таких мощных воздушных сил.
А ранее Life.ru рассказывал, что у ВСУ большие планы на указанные истребители, несмотря на то что Киев, предварительно, получит к лету лишь шесть из 45 обещанных самолётов. Как стало известно, украинские командиры готовят план по захвату Крыма с использованием F-16. Тем временем эксперты утверждают, что эти истребители не смогут повлиять на ход конфликта, так как они далеко не новые и срок их эксплуатации подходит к концу. Более того, у ВСУ не хватает лётчиков, способных ими управлять. А в НАТО заявили, что украинские военные не смогут летать на F-16, если не наладить поставки запчастей.