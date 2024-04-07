В Германии раскрыли, почему опасно размещать истребители F-16 на Украине

Украине предстоит столкнуться с несколькими проблемами в вопросе использования самолётов F-16. Об этом заявил журналист из Германии Юлиан Репке.

"Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинских пилотов пока что только обучают работе с этой техникой. Без лётчиков в самолётах нет смысла", — написал журналист в соцсети X.