"Выйдут из строя": В НАТО предупредили Киев о будущих проблемах с F-16
Адмирал Бауэр: ВСУ не смогут летать на F-16, если не наладить поставки запчастей
Американские истребители F-16, которые ряд стран Запада обещает передать Киеву уже в этом году, не смогут летать, если не наладить логистику поставок запчастей к ним. Соответствующее заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
"Запчасти нужно заменить через определённое количество лётных часов, а не тогда, когда они уже выйдут из строя. <...> Проблема не только в денежных средствах. Вы должны быть уверены, что эти запчасти будут произведены в нужном количестве", — сказал он в интервью изданию украинского Минобороны "АрмияInform".
По словам Бауэра, если через две недели у ВСУ закончатся запчасти — и истребители не смогут летать, то все вокруг начнут говорить, что F-16 — плохая техника. Ещё одной сложностью станет оснащение самолётов вооружением. А это не будет легко, так как разные страны дают разные типы этих самолётов, отметил представитель НАТО.
Life.ru напоминает, что Нидерланды и Дания стали первыми западными странами, согласившимися поставить F-16 Украине. Известно, что ВСУ уже отрабатывают удары на истребителях. При этом также сообщалось, что Киев получит только 6 из 45 обещанных F-16 к лету.
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