"Выйдут из строя": В НАТО предупредили Киев о будущих проблемах с F-16

Американские истребители F-16, которые ряд стран Запада обещает передать Киеву уже в этом году, не смогут летать, если не наладить логистику поставок запчастей к ним. Соответствующее заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Запчасти нужно заменить через определённое количество лётных часов, а не тогда, когда они уже выйдут из строя. <...> Проблема не только в денежных средствах. Вы должны быть уверены, что эти запчасти будут произведены в нужном количестве", — сказал он в интервью изданию украинского Минобороны "АрмияInform".