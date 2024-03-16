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16 марта, 11:35

"Не сулит ничего хорошего": В США осадили ВСУ, мечтающих отбросить ВС России с помощью F-16

NI: Обещанных Украине F-16 ничтожно мало, чтобы повлиять на ход конфликта

Обещанные Украине истребители F-16 не смогут повлиять на ход вооружённого конфликта, пишет The National Interest. На это, считает американское издание, есть несколько причин.

"Эти самолёты — подержанные истребители, срок эксплуатации которых подходит к концу. Отправка старых самолётов в воздушный бой на высоких скоростях не сулит украинцам ничего хорошего", — указывается в материале.

Кроме того, в ближайшее время Киев получит мизерное количество самолётов, и поэтому они не принесут существенной пользы. Также они отстают от современных российских истребителей, из-за чего данная западная техника будет использоваться редко.

В США усомнились, что Taurus или F-16 помогут ВСУ, и напомнили про провал танков Leopard
В США усомнились, что Taurus или F-16 помогут ВСУ, и напомнили про провал танков Leopard

Напомним, первыми странами, согласившимися поставить F-16 Украине, стали Нидерланды и Дания. Несмотря на, казалось бы, уже маячащие на горизонте долгожданные истребители, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признавал, что у ВСУ попросту нет подходящих лётчиков. Первые шесть самолётов обещают поставить летом 2024 года.

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ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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