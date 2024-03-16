"Не сулит ничего хорошего": В США осадили ВСУ, мечтающих отбросить ВС России с помощью F-16

Обещанные Украине истребители F-16 не смогут повлиять на ход вооружённого конфликта, пишет The National Interest. На это, считает американское издание, есть несколько причин.

"Эти самолёты — подержанные истребители, срок эксплуатации которых подходит к концу. Отправка старых самолётов в воздушный бой на высоких скоростях не сулит украинцам ничего хорошего", — указывается в материале.