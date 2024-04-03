В этом году: Раскрыт план Сырского относительно захвата Крыма

Украинское командование разрабатывает план по новому контрнаступлению с целью захвата Крыма. Такое мнение высказал аналитик Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam Zprávy.

По его словам, у украинского командования есть два варианта развития боевых действий. Один из них предполагает, что ВСУ в этом году полностью перейдут к обороне и начнут подготовку к масштабному наступлению в 2025 году. Именно этого варианта придерживался экс-главком украинских войск Валерий Залужный.

Его преемник Александр Сырский, напротив, считает необходимым начать наступление уже в этом году с целью захватить Крым. Ожидается, что для воплощения данного плана в жизнь ВСУ будут использовать истребители F-16, которые должны поступить на Украину в ближайшее время.

О возможности проведения серьёзной военной операции в Крыму ранее заявлял и глава ГУР Украины Кирилл Буданов*. По его словам, вся активность ВСУ в Чёрном море с 2022 по 2023 год была связана с исполнением некоего стратегического замысла, который должен позволить украинской армии получить возможность для миссии на полуострове.