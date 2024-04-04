Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 23:26

"Они не подойдут": Офицер ВСУ откровенно высказался об F-16

Politico: Истребители F-16 не подходят для Украины в нынешних условиях

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Киев получает обещанное Западом вооружение несвоевременно, что никак не помогает ВСУ улучшить позиции. Как заявил в беседе с Politico высокопоставленный украинский офицер, то же самое касается и истребителей F-16.

"Часто мы просто не получаем системы оружия в то время, когда они нам нужны, — они приходят, когда они больше не актуальны. <…> Каждому оружию своё время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут", — пояснил офицер.

Украинский военный также подчеркнул, что Россия готова противостоять этим истребителям, о чём свидетельствует размещение зенитных комплексов для их поражения. Теперь же, как заявил офицер, Киев больше всего нуждается в беспилотниках, гаубицах и снарядах.

"Станут целью": Путин раскрыл участь F-16 на Украине
"Станут целью": Путин раскрыл участь F-16 на Украине

Несмотря на то, что Киев получит к лету лишь шесть из 45 обещанных истребителей, у ВСУ на них большие планы. Как стало известно, украинские командиры готовят план по захвату Крыма с использованием данных самолётов. Тем временем эксперты утверждают, что F-16 не смогут повлиять на ход конфликта, так как они далеко не новые и срок их эксплуатации подходит к концу. Более того, у ВСУ не хватает лётчиков, способных ими управлять.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • f16
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров