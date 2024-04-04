"Они не подойдут": Офицер ВСУ откровенно высказался об F-16
Politico: Истребители F-16 не подходят для Украины в нынешних условиях
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Киев получает обещанное Западом вооружение несвоевременно, что никак не помогает ВСУ улучшить позиции. Как заявил в беседе с Politico высокопоставленный украинский офицер, то же самое касается и истребителей F-16.
"Часто мы просто не получаем системы оружия в то время, когда они нам нужны, — они приходят, когда они больше не актуальны. <…> Каждому оружию своё время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут", — пояснил офицер.
Украинский военный также подчеркнул, что Россия готова противостоять этим истребителям, о чём свидетельствует размещение зенитных комплексов для их поражения. Теперь же, как заявил офицер, Киев больше всего нуждается в беспилотниках, гаубицах и снарядах.
Несмотря на то, что Киев получит к лету лишь шесть из 45 обещанных истребителей, у ВСУ на них большие планы. Как стало известно, украинские командиры готовят план по захвату Крыма с использованием данных самолётов. Тем временем эксперты утверждают, что F-16 не смогут повлиять на ход конфликта, так как они далеко не новые и срок их эксплуатации подходит к концу. Более того, у ВСУ не хватает лётчиков, способных ими управлять.