"Они не подойдут": Офицер ВСУ откровенно высказался об F-16

Киев получает обещанное Западом вооружение несвоевременно, что никак не помогает ВСУ улучшить позиции. Как заявил в беседе с Politico высокопоставленный украинский офицер, то же самое касается и истребителей F-16.

"Часто мы просто не получаем системы оружия в то время, когда они нам нужны, — они приходят, когда они больше не актуальны. <…> Каждому оружию своё время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут", — пояснил офицер.