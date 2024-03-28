"Станут целью": Путин раскрыл участь F-16 на Украине
Путин заявил, что возможные поставки F-16 Киеву не поменяют ситуацию на поле боя
Российские войска будут уничтожать на Украине американские истребители F-16 так же, как и другую западную технику, в случае если Вашингтон решит передать их киевскому режиму. Об этом в рамках своего визита в Тверскую область заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во время общения с военными лётчиками в Тверской области. Видео © Life.ru
"Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолёты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня", — сообщил российский лидер во время общения с военными лётчиками находящегося в Торжке 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ,.
Помимо того, глава государства подчеркнул, что если эти американские истребители будут применяться против россиян с территории третьих стран, то они "станут легитимной целью" для нашей страны. Также президент РФ напомнил, что F-16 имеют возможность переносить ядерное оружие, что, в свою очередь, российское оборонное ведомство будет учитывать в боевой работе.
Life.ru напоминает, что Нидерланды и Дания стали первыми западными странами, согласившимися поставить F-16 Украине. Известно, что ВСУ уже отрабатывают удары на истребителях. При этом также сообщалось, что Киев получит только 6 из 45 обещанных F-16 к лету.
Life.ru / Павел Баранов