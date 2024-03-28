"Станут целью": Путин раскрыл участь F-16 на Украине

Российские войска будут уничтожать на Украине американские истребители F-16 так же, как и другую западную технику, в случае если Вашингтон решит передать их киевскому режиму. Об этом в рамках своего визита в Тверскую область заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин во время общения с военными лётчиками в Тверской области. Видео © Life.ru

"Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолёты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня", — сообщил российский лидер во время общения с военными лётчиками находящегося в Торжке 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ,.