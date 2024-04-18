Бывший французский пилот допустил, что на F-16 на Украине будут летать ЧВК

В случае поставки Украине истребителей F-16 для их пилотирования могут привлечь канадских и американских пилотов из состава частных военных компаний (ЧВК). Такой вероятности не исключил французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр.

"Есть возможность привлекать обученных пилотов. На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International — военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16… В худшем случае эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолётов на Украине", — цитирует де Латтра РИА "Новости".

А вот с подготовкой украинских военных к пилотированию F-16 есть проблемы. Как минимум в том, что многие лётчики ВСУ плохо знают английский. Де Латтр рассказал, как проходит обучение во Франции: на первых двух этапах до самих F-16 украинцев не допускают.

Сначала их обучают на турбовинтовом самолёте РС-21, в нём они должны привыкнуть к использованию приборов. Далее пилотов ВСУ пересаживают на старые, списанные самолёты Alfa Jet и только после этого могут отправить на обучение пилотированию F-16.