Греция захотела передать Украине списанные в утиль истребители F-16
Newsbreak.gr: Греция планирует передать 32 истребителя F-16 на Украину
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Греция намерена продать 108 подлежащих утилизации истребителей, из них 32 самолёта — F-16C/-D Block 30 — могут быть переданы Украине. Об этом сообщает информационный портал Newsbreak.gr.
По информации издания, министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в ходе недавнего посещения Главного управления оборонного вооружения и инвестиций объявил о планах по реформированию военно-воздушных сил в рамках инициативы "Повестка дня – 2030". В частности, к 2030 году ВВС Греции должны быть оснащены 200 современными воздушными судами 4,5 и 5-го поколений, заменяя старые модели.
"Совсем другое дело — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации — и на данный момент в среднем израсходовали около 60% предельного срока службы", — указал автор статьи.
Авторы материала считают, что нельзя со 100% вероятностью оценить, куда могут пойти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 — новой постройки, а остальные — модернизация старых моделей Mirage 2000EGM/-BGM. Что касается Mirage 2000-5, их с одобрения Франции могут отправить Киеву или продать Индии. При этом в издании пояснили, что истребители сильно "пострадали" из-за отсутствия технического обслуживания и поддержки, но их пригодность находится на пути к восстановлению.
А ранее Life.ru писал, что у украинской армии большие планы на истребители F-16, несмотря на то что Киев, предварительно, получит к лету лишь шесть из 45 обещанных самолётов. Как стало известно, украинские командиры готовят план по захвату Крыма с использованием F-16. Тем временем эксперты утверждают, что эти истребители не смогут повлиять на ход конфликта, так как они далеко не новые и срок их эксплуатации подходит к концу. Более того, у ВСУ не хватает лётчиков, способных ими управлять. В Германии заявили, что на Украине опасно размещать указанные истребители.