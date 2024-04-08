Греция захотела передать Украине списанные в утиль истребители F-16

Греция намерена продать 108 подлежащих утилизации истребителей, из них 32 самолёта — F-16C/-D Block 30 — могут быть переданы Украине. Об этом сообщает информационный портал Newsbreak.gr.

По информации издания, министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в ходе недавнего посещения Главного управления оборонного вооружения и инвестиций объявил о планах по реформированию военно-воздушных сил в рамках инициативы "Повестка дня – 2030". В частности, к 2030 году ВВС Греции должны быть оснащены 200 современными воздушными судами 4,5 и 5-го поколений, заменяя старые модели.

"Совсем другое дело — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации — и на данный момент в среднем израсходовали около 60% предельного срока службы", — указал автор статьи.