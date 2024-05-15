Силы ПВО в Севастополе сбили ракеты над акваторией и в районе аэродрома Бельбек

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет над акваторией в Севастополе, а также в районе аэродрома Бельбек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.

"Военные продолжают отражать атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. <…> Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко", — написал чиновник в телеграм-канале.

По информации Развожаева, гражданская инфраструктура повреждений не получила. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.