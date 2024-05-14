Российская ПВО за сутки собрала богатый улов из "Хаммеров", "Атакамсов" и "Вампиров"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и "Ольха", а также 26 беспилотников. Об этом сообщил в Министерстве обороны РФ.

"Сбито девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и "Ольха", — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские бойцы уничтожили цех по производству ударных беспилотников Вооружённых сил Украины. Также ВС РФ поразили склады боеприпасов, горючего и авиатехнику на военных аэродромах противника.