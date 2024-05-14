Российская ПВО за сутки собрала богатый улов из "Хаммеров", "Атакамсов" и "Вампиров"
Минобороны РФ: Российская ПВО сбила 26 БПЛА, 9 Hammer, 3 ATACMS и две HARM
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и "Ольха", а также 26 беспилотников. Об этом сообщил в Министерстве обороны РФ.
"Сбито девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и "Ольха", — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что российские бойцы уничтожили цех по производству ударных беспилотников Вооружённых сил Украины. Также ВС РФ поразили склады боеприпасов, горючего и авиатехнику на военных аэродромах противника.
Напомним, накануне российская ПВО пресекла попытку Киева ударить по Белгороду, были сбиты две противолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб, а также один беспилотный летательный аппарат. ВСУ попытались осуществить террористические атаки около 19:30 мск, однако российские военные успешно отразили удар.
ТАСС / Александр Полегенько