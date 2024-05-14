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14 мая, 10:42

Российские войска уничтожили цех по производству ударных дронов ВСУ

Российские войска уничтожили в зоне спецоперации цех по производству и хранению ударных дронов ВСУ. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщает Минобороны РФ во вторник, 14 мая.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ВС РФ поразили склады боеприпасов, горючего и авиатехнику на украинских военных аэродромах, а также нанесли удары по живой силе и технике противника в 143 районах.

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Также сейчас Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Так, сегодня ВС РФ взяли под контроль село Бугроватку. Также серьёзные бои разворачиваются за город Волчанск. По данным Life.ru, только с 10 мая 100 военнослужащих ВСУ были взяты в плен и ещё 170 уничтожены на этом участке фронта. На Украине уже констатировали, что Волчанск "превращается в Бахмут или Марьинку".

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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