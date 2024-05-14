Российские войска уничтожили цех по производству ударных дронов ВСУ

Российские войска уничтожили в зоне спецоперации цех по производству и хранению ударных дронов ВСУ. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщает Минобороны РФ во вторник, 14 мая.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.