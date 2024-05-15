На топливной базе в Ростовской области прогремели взрывы после атаки дронов ВСУ

Два украинских беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, после этого произошло два взрыва.

"Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорания топлива это не вызвало. Пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.