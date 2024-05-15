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15 мая, 03:53

На топливной базе в Ростовской области прогремели взрывы после атаки дронов ВСУ

Губернатор Голубев: Дроны ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области

Два украинских беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, после этого произошло два взрыва.

"Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорания топлива это не вызвало. Пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

Двое ранены в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом под Белгородом
Двое ранены в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом под Белгородом

Ранее Life.ru писал об отражении массированной атаки на Севастополь, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Перед этим сообщалось о работе в городе средств ПВО, было остановлено движение по Крымскому мосту. Также стало известно об уничтожении нескольких ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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